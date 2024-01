Abinader y Leonel

Tanto el presidente Luis Abinader como el doctor Leonel Fernández, son los que mayores posibilidades tienen de ganar las elecciones de mayo del 24. “Eso lo saben hasta los chinos de Bonao”.

Se engañan y engañan a otros quienes han estado diciendo lo contrario. Las certeras puñaladas políticas que en los últimos dos años les han venido dando al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), han sido demoledoras como para sostener un proyecto presidencial sustentable.

Es como me decía el amigo y estratega político dominicano radicado en la ciudad de Lawrence, Joel Chalas, que los manejadores del candidato del partido morado del llamado “Alcalde Histórico de Santiago”, Abel Martínez, no han sabido o no han podido hacer una conexión más directa con la población política-electoral para quitarse esos lastres de sus vestiduras y así estos, les den a la población otro tipo de mensaje que no sea el de un partido que en estos momentos se presenta flácido y con escasas posibilidades de volver al poder.

No lo digo yo, o mi mencionado amigo Chalas, lo están diciendo más del 80 por ciento de los números de las prestigiosas firmas encuestadoras que de manera constantes están estudiando el desenvolvimiento del panorama político.

Lo continuaré sosteniendo, Abel debe pensarlo. Los números no le dan para obtener el triunfo. Las acciones tanto de trasfuguismo que se han venido dando desde que el PLD saliera del poder, más las cientos de migraciones hacia otras parcelas, siendo en este caso la más beneficiadas las del litoral oficialista, no le dan otra salida al candidato morado, que no sea, el de concluir esta batalla como los buenos soldados, de pie y con la frente en alto, muy en alto, para cuando se abran los debates de las lamentaciones, en su partido él pueda salir como el mártir o la oveja sacrificada.