Abogado de Santiago Hazim advierte que podría morir si es enviado a prisión

Santo Domingo.– El abogado de Santiago Hazim advirtió que su defendido podría morir si es enviado a prisión, debido a la condición médica que padece, durante la audiencia en la que se conoció la solicitud de medida de coerción en su contra por el caso denominado operación Cobra.

El jurista sostuvo ante el tribunal que el exdirector del Seguro Nacional de Salud enfrenta un cuadro de salud delicado, que podría agravarse en un centro penitenciario.

Muerte súbita

Según explicó, una eventual reclusión representaría un riesgo extremo, al punto de provocar una muerte súbita o dejarlo con secuelas irreversibles.

Durante su intervención, el abogado afirmó que Hazim manifestó entre lágrimas que es una persona honesta y que no desea que su situación médica sea utilizada como argumento, aunque insistió en que su estado de salud requiere atención especializada y condiciones que, a su juicio, no podrían garantizarse en prisión.

Comparecencia ante el tribunal

La defensa aseguró que Hazim ha sido hospitalizado en varias ocasiones durante el proceso judicial y que incluso había requerido una nueva internación médica, la cual fue pospuesta para permitir su comparecencia ante el tribunal.

Santiago Hazim permanece arrestado mientras se le conoce medida de coerción, señalado por el Ministerio Público como presunto cabecilla de una estructura de corrupción administrativa y lavado de activos.

Las autoridades continúan con el proceso judicial sin que, hasta el momento, exista una decisión oficial sobre cómo su condición de salud podría incidir en las medidas a imponer.