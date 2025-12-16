Guido Gómez Mazara anuncia “Senasa 2.0” y ampliación del proceso judicial por corrupción

Santo Domingo.– El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, informó este martes que el proceso judicial por presuntos actos de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) se encuentra en una fase inicial y que en los próximos días se dará paso a una nueva etapa denominada “Senasa 2.0”.

Durante una entrevista en un programa radial, Gómez Mazara explicó que esta nueva fase ampliará el alcance de la acusación original, incorporando a clínicas, médicos y farmacias que habrían participado en las irregularidades detectadas dentro del sistema.

Quizás te interese: Abinader autoriza extradición de Esteffani Vásquez a PR por narcotráfico y lavado

El funcionario señaló que las investigaciones continúan avanzando y que el objetivo es profundizar en la estructura del entramado, a fin de establecer responsabilidades más allá de los primeros implicados.

Asimismo, reiteró que el proceso busca garantizar transparencia y el correcto uso de los recursos públicos destinados a la salud, al tiempo que aseguró que las autoridades actuarán con firmeza conforme a la ley.