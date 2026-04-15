Santo Domingo. – La Academia de Ciencias de la República Dominicana (ACRD) creó el premio de RD$50,000 a las Mejores Tesis en Ciencias, para estimular a los estudiantes universitarios a optar por carreras en áreas como Ciencias Naturales, Biología, Física, Química e Ingeniería.

La Academia de Ciencias dijo que la decisión surge por el reducido número de estudiantes que ingresan a estas disciplinas, así como por la limitada disponibilidad de docentes especializados para impartirlas.

A esto se suman los resultados de investigaciones realizadas por la ACRD, que evidencian una baja valoración de la ciencia y la tecnología entre estudiantes del nivel secundario.

Con este premio, la Academia Ciencias busca fomentar el interés y amor por las ciencias, reconocer el esfuerzo que implica la elaboración de una tesis de grado e incentivar la formación de nuevos profesionales en estas áreas. Asimismo, pretende destacar y premiar la labor científica desarrollada por jóvenes en el país.

El concurso está abierto a estudiantes de todos los centros universitarios de la República Dominicana.

Manuel Herrera, presidente de la Academia de Ciencias

Los interesados deberán gestionar, a través de sus facultades o departamentos, la postulación de sus tesis, siempre que estas hayan obtenido una calificación superior a los 95 puntos.

También puedes leer: Maestros públicos sin celulares, carteras y relojes inteligentes a examen de evaluación de desempeño

Las propuestas deberán ser remitidas a la presidencia de la Academia en dos formatos: físico y digital, acompañadas de una carta de recomendación institucional.

Las tres mejores tesis serán seleccionadas por un jurado compuesto por académicos especialistas en las áreas correspondientes.

Premio

Sus autores deben presentar sus trabajos en un acto público organizado por la ACRD, con la participación de autoridades educativas, representantes universitarios y público invitado.

Al finalizar las exposiciones, cada ganador recibirá un premio de RD$50,000.00 y un pergamino de reconocimiento.

Además, las tesis que cumplan con los requisitos editoriales podrán ser publicadas en la revista científica Rádula, órgano de la Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la Academia.

En caso de no ajustarse a estos criterios, podrán ser consideradas para su difusión en Verdor, medio divulgativo de la institución.

Para más información, los interesados pueden acceder al portal www.academiadecienciasrd.org⁠� o comunicarse al teléfono 809-687-6315, extensión 105, con la asistente de la presidencia, Rosa María Henríquez.