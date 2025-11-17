PEDERNALES. La actividad comercial en la frontera entre Haití y República Dominicana amaneció hoy con un movimiento reducido, pese al ambiente de calma y tranquilidad que se percibe entre los habitantes de ambos lados.

El flujo de comerciantes haitianos se observó lento durante la mañana de este lunes, aunque las comunidades fronterizas mantienen un clima de solidaridad y normalidad.

La disminución del dinamismo comercial es atribuida a las amenazas de lluvias fuertes, similares a los torrenciales aguaceros inesperados registrados el pasado domingo.

Mientras tanto, comerciantes locales expresaron —fuera de cámara— que sus ingresos han disminuido de manera considerable debido a la baja circulación en la zona.