Semana Dominicana en España 2025 busca fortalecer inversión, comercio y cooperación bilateral

Santo Domingo. – La Cámara Oficial de Comercio de España en República Dominicana y los organizadores de la Semana Dominicana en España (SEDE) presentaron los detalles de la segunda edición de este evento, que desde el 27 hasta el 31 de octubre buscará afianzar las relaciones entre ambos países y destacar las oportunidades de inversión en República Dominicana.

Durante el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, participaron Francisco Pérez, presidente de la Cámara; Artur Cabré Rigat, primer vicepresidente; Ibán Campo, secretario; y por la SEDE, Manuel García Troncoso, presidente; José Maldonado, vicepresidente; y Servando Santana, secretario.

Al ofrecer los detalles del evento, Manuel García Troncoso, presidente de la SEDE, explicó que la Semana Dominicana en España se sustenta en cuatro pilares fundamentales:

“La promoción de la inversión extranjera de España en República Dominicana; el fomento de las relaciones bilaterales entre los gobiernos, entre el Reino de España y el Gobierno de la República Dominicana; el reconocimiento a los dominicanos exitosos que están insertados en la comunidad española; y la promoción de la cultura dominicana”, señaló García Troncoso.

Asimismo, destacó que la Semana Dominicana en España se ha consolidado como un espacio para fortalecer los vínculos históricos, económicos y culturales entre ambas naciones.

Objetivos de la SEDE

José Maldonado, vicepresidente de la SEDE, explicó que el propósito central del evento para este años es, entre otros objetivos, mostrar la fortaleza del sistema bancario dominicano, “un sistema que cumple de manera rigurosa con las leyes de prevención del lavado de activos y del terrorismo, pero también que ha venido avanzando desde la perspectiva de la inclusión digital a través de la banca digital y las fintech”.

Maldonado agregó que la Semana Dominicana también servirá para resaltar otros sectores estratégicos del país.

“Hemos venido desarrollando un eje muy importante, que es promover la República Dominicana como un espacio de manufactura de calidad y técnica”, expresó, destacando la promoción de la inversión en industrias como los medical devices y la farmacéutica.

Asimismo, indicó que este año se impulsa al país como destino para “la realización de altas producciones de películas y el desarrollo de videojuegos dentro de lo que viene siendo el concepto de industrias creativas”.

Igualmente, subrayó la posición estratégica del territorio nacional: “Queremos destacar la conectividad que tiene la República Dominicana con una zona geográfica estratégica para acceder a diferentes tipos de mercados, como los Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, gracias a nuestros aeropuertos, puertos y facilidades logísticas”.

Cooperación

Por su parte, Francisco Pérez, presidente de la Cámara de Comercio de España en República Dominicana, valoró la Semana Dominicana en España como una plataforma que impulsa la cooperación económica y el posicionamiento del país como destino confiable para la inversión.

“La Semana Dominicana en España es un espacio de encuentro, diálogo y cooperación que busca proyectar a la República Dominicana como un país atractivo para la inversión, pero también como un socio confiable y con talento”, afirmó.

Los representantes de la Cámara y la SEDE coincidieron en que el evento contribuye a estrechar los lazos entre ambos pueblos, reforzando los vínculos comerciales, educativos y culturales, mientras promueve la imagen de una República Dominicana moderna, innovadora y abierta al mundo.

Los representantes explicaron que la Semana Dominicana en España incluirá foros empresariales, encuentros institucionales, exposiciones culturales, degustaciones gastronómicas y actividades de promoción turística, con el objetivo de proyectar la identidad dominicana y fortalecer los lazos entre ambos países.