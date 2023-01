Acuerdos de Lidom y Fenapepro positivos para béisbol

Santo Domingo.- Vitelio Mejía considera que los acuerdos entre la Liga Dominicana de Béisbol Profesional y la Federación Dominicana de Béisbol fueron importantes para la brillantez del torneo de béisbol, en el que se disputó la Copa Banreservas, con una dedicación especial in memoriam a Tomás Troncoso Cuesta.

El principal ejecutivo de Lidom afirmó que los acuerdos de pacto colectivo fueron honrados y cumplidos por ambas partes. “La relación fue armoniosa y colaborativa, lo mismo que el clima entre los distintos equipos y sus jugadores”, afirmó.

La Lidom es presidida por el licenciado Vitelio Mejía y Fenapepro por Erick Almonte.

Se pudo establecer que Vitelio y Erick mantuvieron excelentes relaciones durante todo el campeonato y se consultaban mutuamente.

Eso contribuyó notablemente a las relaciones de los jugadores, los directivos de los equipos Licey, Águilas, Escogido, Estrellas, Gigantes y Toros.

Serie del Caribe

Al referirse a la Serie del Caribe que se inicia el próximo jueves 2 de febrero en Venezuela, me comentó: “Este año la Serie del Caribe estrena un formato diferente con 8 equipos, dos estadios y por tanto, una mayor cantidad de juegos. Creo que tendremos una gran serie en Caracas. Venezuela, elevará el nivel de la Confederación y de las series del caribe a un lugar mayor del que hemos ido alcanzando por efecto de los últimos eventos”.

Equipo de trabajo

Vitelio reiteró la gran labor de su equipo de trabajo y me dijo textualmente: “Como he dicho siempre, Lidom ha crecido mucho institucional y organizativamente y los logros alcanzados están a la vista de todos. No es el trabajo de un hombre sino de un equipo multidisciplinario de personas capaces, íntegras y comprometidas con la causa del béisbol profesional en la República Dominicana”.

Atletismo

Saludo y felicito con mucho entusiasmo la disposición de Francisco Camacho, ministro de Deportes, de que se inicien los trabajos de la pista Félix Sánchez y la de calentamiento del Estadio Olímpico. ¡Era justo!

Béisbol

Tres equipos tienen vacantes en el puesto de gerente general de la pelota de aquí. Ya no estarán Jesús Mejía con los Gigantes, Raymond Abreu, de los Toros y Félix Peguerero, de las Estrellas.

Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.