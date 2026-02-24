Santo Domingo.– La Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social y la Fundación Primero Justicia depositaron una acusación ante la Procuraduría contra Mario Lama, exdirector del Servicio Nacional de Salud (SNS), y el empresario José Joaquín Toribio Sención, a quienes señalan como parte de un presunto esquema que habría provocado la erogación de RD$13,000 millones por supuestos servicios de diálisis a domicilio.

Las organizaciones sostienen que los contratos fueron otorgados de manera irregular, mediante adjudicaciones direccionadas, sobre la base de servicios presuntamente inexistentes, con precios muy por encima del promedio y alegados esquemas de doble facturación.

También afirman que se habría utilizado una estructura de sociedades en el extranjero y fideicomisos para ocultar al beneficiario final de los recursos.

Contrataciones bajo modalidad de exclusividad

Según la denuncia, el esquema habría iniciado en octubre de 2020, dirigido a unas 990 personas, bajo la modalidad de contratación por exclusividad. De acuerdo con lo expuesto, esto permitió la contratación de las empresas Macrotech Farmacéutica, SRL y Centro Integral de Medicina Renal (CIMER), SAS.

Las entidades denunciantes aseguran que el costo anual por paciente dializado ascendía a RD$3,000,000, cifra que califican como muy superior al precio estándar en el país. Agregan que, en muchos casos, los pacientes no existirían o ya tendrían cobertura a través del sistema de Seguridad Social.

Señalamientos sobre proceso de compras

En la acusación también se menciona al director general de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, indicando que en la resolución RIC-1013-2021 se habrían reconocido irregularidades en el proceso, aunque este no fue suspendido.

El abogado Miguel Surun Hernández afirmó que con los RD$13,000 millones señalados en la denuncia se habría podido construir un centro especializado en nefrología, al comparar que la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar tuvo un costo aproximado de RD$14,000 millones.