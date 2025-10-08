SANTO DOMINGO.- Fue depositada en la Procuraduría General de la República una querella con constitución en actor civil en contra de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, por presuntamente autorizar el uso de suelo en zonas protegidas del Cinturón Verde de Santo Domingo, lo que —según los denunciantes— representa una grave amenaza al pulmón ambiental de la capital.

El querellante, Francisco Romeo Roa Jiménez, acusa a la alcaldesa de haber destruido su vivienda ubicada en una propiedad de 4,000 metros cuadrados en el sector Prados de Arroyo Hondo, área donde la construcción de proyectos multifamiliares está prohibida.

Alega que, pese a esta restricción, el Ayuntamiento del Distrito Nacional había otorgado dos certificaciones de uso de suelo para la construcción de más de 300 apartamentos de tres y cuatro niveles.

El proceso legal es acompañado por el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), cuyo director ejecutivo, Euren Cuevas Medina, calificó de lamentable que la alcaldesa no revocara los permisos pese a haber sido formalmente intimada y advertida sobre los daños ambientales.

INSAPROMA sostiene que los Certificados de Uso de Suelo y Retiro de Edificaciones emitidos por el ADN (No. ADN-DPU-2022-0933 y ADN-DPU-2022-1193) para los proyectos Balcones del Cerro y Balcones de la Rivera, que abarcan más de 62,000 metros cuadrados, constituyen delitos ambientales conforme a la legislación vigente y deben acarrear sanciones penales.

En la querella también figuran el viceministro de Vivienda y Edificaciones, Danny Santos Comprés, señalado como propietario de la constructora que ejecuta las obras en el Cinturón Verde, y el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Armando Paíno Henríquez.