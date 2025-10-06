Santo Domingo. – En reconocimiento al esfuerzo y la innovación que impulsan el desarrollo del campo dominicano, la Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores (ADHA) celebrará el próximo jueves 16 de octubre la XXXIV Entrega de la Medalla de Honor al Mérito, galardón que distingue a los principales productores y agroindustrias del país.

El acto tendrá lugar en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, con la asistencia del presidente de la República, Luis Abinader Corona, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, y destacadas figuras del sector empresarial e institucional.

En esta edición, la ADHA reconocerá a hombres y mujeres del campo en los renglones Cultivo de Tabaco, Café, Arroz, Cacao, Avicultura, Porcicultura, Ganadería de Carne y de Leche, Hortofrutícola, Terminación de Novillos, Agroindustria e Innovación Agropecuaria, resaltando la diversidad y vitalidad del sector.

Jonathan Rivera, presidente de ADHA

El presidente de la entidad, Jonathan Rivera, explicó que la Medalla de Honor al Mérito simboliza la gratitud del país hacia quienes trabajan con dedicación por la seguridad alimentaria y el crecimiento económico.

Puedes leer: Santo Domingo brilla: Avances históricos en protección al consumidor

“Rendimos homenaje a los hombres y mujeres que con su esfuerzo sostienen el desarrollo agropecuario del país. Para la ADHA es un orgullo destacar el valor del trabajo que engrandece al campo dominicano”, expresó.

Desde su creación en 1983, este galardón se ha convertido en un referente de excelencia y compromiso con la producción nacional, reconociendo el papel protagónico del campo en la economía dominicana.

El sector agropecuario continúa siendo un motor estratégico para el país, al generar empleos, divisas y estabilidad alimentaria, impulsado por la innovación y el empeño de los productores que cada día fortalecen la soberanía y el desarrollo del campo dominicano.