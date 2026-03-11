¡Adiós a las multas penales! La nueva ley protege a los vendedores callejeros en Nueva York

La Ley Local 122 ya está en marcha, y viene a dar un respiro a más de 23 mil vendedores callejeros, incluyendo cientos de dominicanos. ¿La buena? Ahora las infracciones por vender en la calle ya no son delitos penales.

Eso significa que cosas como poner cajas en el suelo o no mostrar el permiso a la vista no te meterán en problemas con la policía ni en la corte. Solo podrías recibir una sanción civil, nada de citaciones penales. Básicamente, se eliminan los cargos que podían llevar a la cárcel o afectar la situación migratoria de los vendedores.

Puedes leer: Programa gratuito 2-K beneficiará a cientos de familias dominicanas en Nueva York

En 2025, la policía llegó a emitir 3,662 citaciones penales relacionadas con la venta ambulante, muchas en lugares como la avenida Saint Nicholas y las calles Dyckman y 207, en el Alto Manhattan.

Según Street Vendor Project, unos 20,500 vendedores se dedican a la venta de alimentos, y la mayoría de ellos son inmigrantes: mexicanos, ecuatorianos, africanos, bengalíes y muchos más. Históricamente, muchos trabajaban sin licencia por límites legales, pero nuevas leyes buscan que haya más permisos disponibles.

Con esta ley, la ciudad da un paso importante para proteger a quienes ponen la comida y los productos al alcance de todos, sin miedo a problemas legales.