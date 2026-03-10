Programa gratuito 2-K beneficiará a cientos de familias dominicanas en Nueva York

Cientos de familias dominicanas, junto a padres de otras comunidades en la ciudad de Nueva York, podrán beneficiarse de forma gratuita del programa infantil 2-K, dirigido a niños de dos años. La primera etapa del programa comenzará en septiembre próximo.

En esta fase inicial, la ciudad pondrá en marcha el programa en varios distritos escolares donde residen numerosas familias latinas y dominicanas.

Uno de ellos es el Distrito Escolar 6, que abarca los vecindarios de Inwood, Washington Heights y Hamilton Heights, en el Alto Manhattan, zonas donde vive una gran cantidad de familias dominicanas.

También se incluye el Distrito Escolar 10, que comprende sectores de El Bronx como Fordham, Belmont, Norwood, Morris Heights, Van Cortlandt Village y Kingsbridge, donde igualmente residen muchas familias dominicanas y de otras etnias.

Asimismo, el programa llegará a los Distritos 18 y 23, que cubren áreas de Brooklyn como Canarsie, Remsen Village, Brownsville y Ocean Hill, donde también vive población diversa, incluyendo familias dominicanas.

Otro de los distritos seleccionados es el 27, que incluye barrios de Queens como Ozone Park, South Ozone Park, Richmond Hill, Howard Beach, Woodhaven y Rockaways, donde residen decenas de familias quisqueyanas.

Para poner en marcha esta primera etapa, la gobernadora Kathy Hochul destinó 73 millones de dólares, con el objetivo de financiar unas 2,000 plazas durante el primer año del programa.

Las autoridades estatales prevén ampliar el proyecto en el segundo año, con una inversión de 425 millones de dólares que permitiría aumentar la capacidad hasta 12,000 plazas en los cinco condados de la ciudad.

El alcalde Zohran Mamdani destacó la importancia de esta iniciativa al señalar que “para criar a un niño se necesita todo un pueblo y un gobierno municipal dispuesto a intervenir y afrontar de frente la crisis del cuidado infantil”.

Un informe de la organización Women In Need (WIN) indica que casi el 80 % de las mujeres en Nueva York enfrentan interrupciones en su trabajo debido al cuidado infantil, lo que muchas veces provoca inseguridad alimentaria o problemas de vivienda.

Según el reporte, sin acceso a un cuidado infantil estable, muchas familias no pueden mantener un empleo para pagar el alquiler ni cumplir con los requisitos laborales necesarios para recibir ciertos beneficios.

Actualmente, el costo del cuidado en centros infantiles para un solo bebé puede alcanzar en promedio los 26 mil dólares al año, una cifra que resulta inalcanzable para muchas familias de bajos ingresos.