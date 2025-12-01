EEUU._ El destino de Trinity Shockley, una joven de Indiana que ideó un ataque armado contra su escuela secundaria, quedó definido luego de que una amiga alertara al FBI, evitando lo que pudo convertirse en una tragedia.

Shockley, de 19 años al momento de la sentencia, recibió 20 años de prisión, de los cuales deberá cumplir 12, mientras que los ocho restantes fueron suspendidos. Además, enfrentará cinco años de libertad condicional, según registros judiciales citados por People.

La amiga que alertó al FBI: el aviso que evitó una tragedia

El caso se remonta a febrero, cuando la línea de información de Sandy Hook del FBI recibió un aviso clave. La amiga de la joven denunció que Shockley, entonces estudiante de Mooresville High School, planeaba perpetrar un tiroteo masivo el 14 de febrero.

La declaración jurada, obtenida por NBC News, ABC News y la filial de CBS WLKY, detalla que Shockley tenía acceso a un rifle AR-15 y había adquirido un chaleco antibalas, aumentando la preocupación de las autoridades.

La adolescente también mostraba admiración por Nikolas Cruz, autor del ataque en Parkland, Florida, que dejó 17 víctimas en 2018.

Mensajes en Snapchat revelaron sus intenciones

La investigación reveló que Shockley utilizó Snapchat bajo el seudónimo “Jamie” para enviar mensajes alarmantes como “Parkland parte dos” y “He estado planeando esto durante un AÑO”, según ABC News.

Estos mensajes reforzaron la hipótesis de que existía un riesgo real.

Shockley pide perdón y alega problemas de salud mental

Durante el proceso judicial, Shockley expresó su arrepentimiento entre lágrimas:

“Siento mucho haberlos puesto en esa situación de miedo”, dijo a la corte, según WFYI-FM.

La joven afirmó que su salud mental “ha mejorado mucho” desde que está rodeada de personas que se preocupan por ella.

La defensa y la fiscalía exponen sus posiciones

El abogado defensor, Joseph Gaunt, aseguró que su clienta “nunca tuvo la intención real” de ejecutar el ataque, aunque admitió que continuó hablando del plan, lo que complejizó el caso.

La fiscal adjunta principal del condado de Morgan, Cassie Mellady, consideró que la sentencia representa un “resultado justo”, dado el nivel de planificación detectado.

La declaración jurada también indica que Shockley dijo a la policía que todo era una broma y que había sido víctima de acoso escolar. Además, afirmó que pidió tratamiento de salud mental, pero le fue negado, según NBC News.

El FBI destaca la importancia de denunciar

Tras conocerse la sentencia, la oficina del FBI en Indianápolis publicó un mensaje en redes sociales calificando el caso como un “poderoso recordatorio de que cuando el público habla, se pueden salvar vidas”, según People.