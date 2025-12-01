Argentina inicia un ensayo global para probar una pastilla mensual de prevención del VIH

ARGENTINA.– La Fundación Huésped dio inicio en Argentina a un ensayo clínico internacional destinado a evaluar la eficacia y seguridad de una innovadora pastilla de profilaxis preexposición (PrEP) de administración mensual para la prevención del VIH.

El estudio, presentado en el marco del Día Mundial del Sida, forma parte de una investigación global que busca ampliar las alternativas preventivas disponibles, especialmente para poblaciones con mayor vulnerabilidad frente a la epidemia.

¿Qué es el nuevo ensayo clínico de PrEP en Argentina?

La PrEP es una estrategia preventiva basada en medicamentos antirretrovirales que reduce significativamente el riesgo de contraer el VIH.

Está dirigida a personas que no viven con el virus pero pueden exponerse a él mediante relaciones sexuales sin protección o el uso de drogas inyectables. También constituye una opción para mujeres embarazadas o en período de lactancia, ayudando a disminuir la probabilidad de transmisión durante esas etapas.

El nuevo ensayo científico involucra a 3.490 participantes distribuidos en 16 países, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Francia, Sudáfrica y Vietnam.

En territorio argentino, la inscripción está abierta para personas mayores de 18 años que residan en el Área Metropolitana de Buenos Aires, no tengan diagnóstico de VIH y se identifiquen como hombres que tienen sexo con varones, personas transgénero o no binarias.

Estas poblaciones son consideradas clave por los especialistas debido a su mayor exposición y a las barreras de acceso a la atención sanitaria.

Según explicó María Inés Figuero, directora de Investigaciones de la Fundación Huésped, «contar con más alternativas seguras y eficaces de PrEP es fundamental para llegar a más personas y fortalecer las estrategias de prevención«.

La posibilidad de reemplazar la toma diaria por una dosis mensual podría mejorar la adherencia y facilitar el acceso, especialmente en contextos donde la continuidad del tratamiento representa un desafío.

El contexto epidemiológico argentino muestra la persistencia de importantes desafíos: alrededor de 140.000 personas viven con VIH, de las cuales un 13% desconoce su diagnóstico y casi la mitad recibe el resultado en etapas avanzadas de la infección.

La transmisión sexual sin preservativo continúa siendo la principal vía de contagio, tanto en el país como en América Latina, donde se estima que 2,8 millones de personas viven con el virus.



Frente a este panorama, la Fundación Huésped promueve campañas de testeo temprano y prevención, recordando que el diagnóstico a tiempo permite iniciar tratamientos que evitan la progresión al sida.

Sin embargo, la organización advirtió que la falta de presupuesto estatal en 2025 y las reducciones previstas para 2026 podrían comprometer la respuesta sanitaria y aumentar el riesgo de nuevas infecciones.