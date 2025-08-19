Santiago. – La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) denunció presuntos atropellos y maltratos contra maestros por parte de técnicos y directores distritales, situación que, según el gremio, afecta el inicio del año escolar en esta demarcación.

El presidente de la ADP en Santiago, Miguel Jorge, afirmó que los docentes son víctimas de persecuciones, cancelaciones y traslados injustificados promovidos por directores distritales que, a su juicio, “actúan de manera arbitraria, imponiendo a quién mantener o excluir en sus equipos de trabajo, por encima de las autoridades superiores”.

La ADP asegura tener documentaciones que respaldan estas acusaciones y advierte que un grupo identificado como “los incontrolables” estaría violentando los procesos internos en varios distritos educativos, especialmente en el 80-05.

El gremio dio plazo hasta el viernes 22 de agosto al Ministerio de Educación para intervenir y resolver los conflictos, advirtiendo que de no hacerlo, podrían escalar sus acciones de protesta en defensa del magisterio.