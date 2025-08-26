Los maestros de Bonao se concentraron en vigilia frente al Palacio de Justicia. fuente externa

Luego de 24 horas de iniciarse el presente año escolar, más de 27,000 estudiantes de escuelas públicas de Bonao, provincia Monseñor Nouel, quedaron hoy sin docencia, por causa de una huelga de maestros convocada por el Comité Ejecutivo Municipal de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).

Los educadores decidieron cerrar los planteles para acompañar al presidente de la ADP de esa localidad, Alejandro Martínez (Raúl), al Palacio de Justicia, donde responderá a una acusación por delito electrónico.

Acusaciones de corrupción contra el presidente de la ADP provocan la suspensión de docencia en la provincia

Alejandro Martínez (Raúl), presidente de la ADP en Bonao.

El dirigente de la ADP fue acusado ante los tribunales de cometer delito de alta tecnología por Luis Germán, asistente del diputado de Bonao, Norberto Ortiz.

Martínez fue acusado luego que denunciara que Germán cobra RD$25,000 en la nómina del Ministerio de Educación.

El dirigente magisterial aseguró esta mañana a El Nacional que Germán no trabaja en el Ministerio de Educación porque su tiempo lo dedica a acompañar al diputado en sus viajes a la capital.

Dice es persecución

Atribuyó la acusación a que denunció una serie de actos de corrupción que, según dijo, se estarían cometiendo en el distrito escolar 16-04 de esa dependencia estatal.

Puede leer: Abinader exhorta a los padres integrarse educación de los hijos

“Me acusan porque estoy denunciando los actos de corrupción que ocurren en ese distrito escolar, aquí en Bonao”, manifestó.

La decisión de suspender la docencia fue adoptada durante una asamblea realizada el 20 de este mes.

Profesores del sector público de Bonao se mantenían esta mañana en vigilia frente a la Fiscalía de esa ciudad en apoyo al presidente de la ADP, Alejandro Martínez.

Los profesores empezaron a concentrarse frente al Palacio de Justicia a las 8:00 a.m., para esperar el veredicto de los jueces que conocerán la acusación contra el dirigente apedeísta.

La seccional de la ADP en Bonao, emitió un comunicado, que fue enviado a los medios de educación y a los padres de los estudiantes, informando sobre la paralización de las clases.

“Las autoridades educativas nuestro municipio han iniciado un macabro plan tipo caza de brujas, para tratar de amedrentar y frenar las constantes luchas y denuncias que se vienen realizando desde el Comité Ejecutivo Nacional en Bonao”, expresa el documento de la ADP.

“Han citado a la Fiscalía a nuestro presidente con el objetivo de querer silenciar sus constantes denunciar, que buscan lograr las mejoras necesarias para la educación de este municipio”, precisa el documento.

Preocupación

La suspensión de docencia generó preocupación entre las autoridades del Ministerio de Educación de Bonao y los padres de familia.

Consideraron que un conflicto personal no puede decidir el rumbo de la enseñanza en esa demarcación.

Las autoridades del país, encabezadas por el presidente Luis Abinader y el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, encabezaron los actos de apertura del año escolar 2025-2026 en los 122 distrito educativos con que cuenta el sistema escolar público y exhortaron a cumplir el calendario de clases.