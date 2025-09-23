El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, pidió ayer a la Procuraduría de Medio Ambiente de las provincias Duarte y Valverde que investiguen las intoxicaciones de estudiantes y maestros en varios centros educativos de ambas demarcaciones, la semana pasada.

Las intoxicaciones, que provocaron internamientos hospitalarios de varios estudiantes y profesores, fueron provocadas por la fumigación con químicos altamente tóxicos de los cultivos de la zona.

El funcionario estatal pidió sanciones para los responsables de las intoxicaciones ocurridas en las escuelas Ana Celeste Fernández, en la comunidad La Guama, provincia Duarte.

También, en el liceo Leónidas Ricardo Román y la Escuela Laboral Fidelina Reyes, en el municipio de Santa Cruz de Mao, provincia Valverde.

En incidentes de intoxicaciones resultaron en hospitalizaciones de estudiantes y maestros en varias instituciones educativas

Igualmente, en mismo municipio se reportó una situación de intoxicación con químicos aplicados a cultivos en una finca ubicada apenas a 200 metros de los centros de estudios.

“El Ministerio de Educación solicita que se realicen las indagatorias correspondientes y, en caso de comprobarse un uso negligente o intencional, se proceda con la aplicación de las sanciones penales establecidas por la la Ley”, precisó el alto funcionario gubernamental, en un comunicado de prensa.

La cartera educativa presentó ante la Procuraduría de Medio Ambiente informes con fotografías que evidencian los hechos, producto de un levantamiento realizado por personal de la Defensa Civil y Salud Pública.

Expresó que esas evidencias muestran posibles violaciones al Código Penal Dominicano y a la Ley 311-68 sobre el uso de pesticidas, las cuales condenan con prisión y multas a quienes, por negligencia o imprudencia, provoquen enfermedades o imposibilidad de trabajo a tercero.