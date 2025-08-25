El dominicano Adrián Beltré, pelotero retirado de los Rangers de Texas, trata de recrear la pose de la estatua en su honor, develada el viernes 22 de agosto de 2025, en Arlington (AP Foto/LM Otero)

En un ambiente de alegría y satisfacción fue desvelada unan estatua en honor a Adrián Beltré en el Globe Life Field en Texas.

El antesalista miembro del Salón de la Fama, es el tercer jugador en tener una estatua fuera del estadio del equipo, uniéndose a otros dos inmortales, Nolan Ryan y Iván «Pudge» Rodríguez.

Los Rangers de Texas develaron el pasado viernes una estatua de bronce de tamaño natural del dominicano. La escultura lo muestra posando mientras conecta un jonrón, con la rodilla en el suelo, como lo hizo tantas veces en su paso por las Grandes Ligas.

¿Quién es Adrián Beltré?

Adrián Beltré navió el 7de abril de 1979, Santo Domingo, República Dominicana.

Estudió en el Liceo Máximo Gómez, Beltré fue visto en 1994 en Campo Las Palmas la academia de los Dodgers en la República Dominicana por los exploradores Ralph Ávila y Pablo Peguero.

Con apenas 15 años, ya tenía swing encantador y un brazo poderoso, firmó por un bono de $23,000. Cuatro años más tarde, el 24 de junio de 1998, debutó en Grandes Ligas con Los Ángeles, siendo el pelotero más joven de la Liga Nacional en ese momento: 19 años y una tercera Posición

Tercera base

Batea-Lanza: Derecho Equipos MLB: Dodgers (1998–2004), Marineros (2005–2009), Medias Rojas (2010), Rangers (2011–2018) Salón de la Fama: Promoción 2024 (95.1% en su primera boleta) Número retirado: 29, Texas Rangers

Inicio carrera

El nativo de Santo Domingo inició su carrera con los Azucareros del Este en 1996-97, jugó en calidad de préstamo con las Águilas Cibaeñas al año siguiente. También militó con las Estrellas Orientales y Leones del Escogido en 1999 y 2001, respectivamente.

Grandes ligas

Adrián Beltre tuvo una amplia carrera en Las grandes ligas, cuando ya tenía 21 temporadas, vistió las camisetas de los Dodgers de Los Ángeles, Marineros de Seattle, Medias Rojas de Boston y Vigilantes de Texas con quienes colgó los spikes luego de la temporada del 2018.

Despidió 3,166 imparables entre los que conectó 477 cuadrangulares, 636 dobles, con 1,524 carreras anotadas, 1,707 impulsadas, .286 de promedio de bateo en 2,933 partidos disputados en serie regular.

Sus logros

El inmortal obtuvo cinco Guantes de Oro y dos de Platino, cuyo galardón es otorgado al mejor jugador defensivo en todas las posiciones.

Fue invitado en cuatro oportunidades al Juego de Estrellas, conquistó el Bate de Plata en cuatro ocasiones, lideró la Liga Americana en hits (199) en la temporada del 2013. Lideró la Liga Nacional en cuadrangulares (48) en el año 2004 y el joven circuito en dobles (49) en el 2010, cuando vestía el uniforme de los Medias Rojas.

Se recuerda

Adrián Beltré es el séptimo tercera base en llegar al Salón de la Fama, uniéndose a Brooks Robinson (1983), Mike Schmidt (1995), George Brett (1999), Paul Molitor (2004), Wade Boggs (2005) y Chipper Jones (2018).

Es el primer dominicano que juega el infielder y jugador número doce de los Rangers y el quinto dominicano en la inmortalidad de las Grandes Ligas.

Los otros cuatro dominicanos exaltados en la historia son los lanzadores Juan Marichal (1983) y Pedro Martínez (2015), el jardinero Vladimir Guerrero (2018) y el bateador designado David Ortiz (2022).