Santo Domingo.-Tras la decisión de las ligas profesionales de República Dominicana, Puerto Rico y México de no participar en la Serie del Caribe 2026 debido a que el torneo estaba programado para celebrarse en Caracas, Venezuela, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) optó por cambiar la sede del evento para garantizar su realización.

La CBPC informó la noche del jueves que la Serie del Caribe 2026, prevista del 1 al 7 de febrero, se disputará en la ciudad de Zapopan, en el estado de Jalisco, México.

De acuerdo con el comunicado oficial, la nueva sede fue aprobada tras una iniciativa presentada por la organización Charros de Jalisco, equipo perteneciente a la Liga Mexicana del Pacífico.

“Esta determinación fue adoptada luego de que México, Puerto Rico y la República Dominicana anunciaran su retiro de la sede originalmente prevista en la Gran Caracas, debido a diversos factores logísticos, ajenos a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP)”, indicó la CBPC.

Con este cambio, la confederación, presidida por el dominicano Juan Francisco Puello Herrera, evita la suspensión del principal evento del béisbol caribeño, luego de la negativa de participación de tres de sus ligas más representativas.

La CBPC destacó que la elección de Jalisco como sede resalta la importancia de México en el béisbol del Caribe, así como la solidez de su infraestructura deportiva y el respaldo de su afición, elementos que consideran clave para el éxito del torneo y su impacto deportivo, social y económico.

Con la nueva sede confirmada, la Serie del Caribe 2026 contará con la participación de cinco equipos: los campeones de las ligas de República Dominicana, México y Puerto Rico, además de Venezuela —pendiente de confirmación— y Panamá, que asistirá como país invitado.