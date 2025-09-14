La guerra que dijo el director de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, que ha declarado al comercio ilícito de capital chino caería en discriminación o persecución si no se incluye a todos los establecimientos que violan las normas arancelarias.

Dominicanos y extranjeros de todas las nacionalidades son pasibles de la misma pena que los comerciantes chinos si no cumplen con las leyes.

El celo de Aduanas no es criticable. Más bien todo lo contrario. Lo criticable es que la defensa de las leyes solo se aplique a los chinos, quienes por demás han sido acusados desde hace tiempo por entidades empresariales de competencia desleal en la venta de mercancías.

El contrabando y las subvaluaciones tienen que perseguirse, pero sin discriminación de ningún sector.

Para evitar confusiones, Aduanas debe cuidarse de no estigmatizar en esa práctica solo al comercio chino.