Eduardo Sanz Lovatón, Magín Díaz y Luis Rafael Lee Ballester, durante la presentación de los resultados de las acciones contra competencia deslecal y el comercio ilícito.

La Dirección General de Aduanas presentó los resultados de las acciones realizadas ante la problemática del comercio ilícito y la competencia desleal, especialmente, vinculados con el comercio asiático en República Dominicana.

Estos datos fueron dados a conocer en la reunión de la Mesa contra la Competencia Desleal y Comercio Ilícito presidida por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz y el director de Aduanas, Yayo Sanz Lovatón, e integrada por el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, director general de Migración; Victor Benavides, director ejecutivo de Pro Competencia; Peter Prazmowski, director del Consejo Nacional de Competitividad y Eddy Arango, subdirector de Fiscalización de la Dirección General de Impuestos Internos.

Durante el encuentro, también, estuvieron presentes representantes del sector privado a través de la Organización de empresas Comerciales (ONEC) y su presidente, Ernesto Martinez, así como Antonio Papaterra, principal autoridad de Asociación Dominicana de Importadores Ferreteros, entre otros.

Rainiero Olivo Bordas, representante de la DGA, explicó que en los últimos cinco años se han realizado 196 fiscalizaciones posterior al despacho, casi triplicando lo realizado en otras administraciones, lo que ha representado entre impuestos determinados y sanciones, unos RD$9,727 millones.

“Desde el 2023 a la fecha han sido identificados más de 16,000 contenedores (antes de ser despachados) con alto riesgo de subvaluación, los cuales fueron revalorados (por duda razonable y descarte de método de valoración) dando como resultados impuestos adicionales por unos RD$5,488 millones”, dijo Rainiero durante su exposición a los presentes.

Destacó que, a través de los procesos de fiscalización la DGA ha generado un impacto de más de RD$15,215 millones en impuestos y multas contra la competencia desleal de este sector.