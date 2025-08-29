Gonzalo Castillo es una figura de peso dentro del PLD, como exministro de Obras Públicas, miembro del Comité Político.

Santo Domingo.– El comunicador Joselito Feliz reveló que a partir del próximo lunes se pondrá en marcha una campaña “feroz y despiadada” contra el dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo.

Durante su comentario en el programa radial El Gobierno de la Tarde de la Z 101 FM, Feliz explicó que la ofensiva mediática ya inició de manera sutil desde hace dos días, y que busca desacreditar al excandidato presidencial del PLD a través de “tendencias negativas, memes, comentarios y todo tipo de ataques en redes sociales”.

El comunicador afirmó que esta estrategia estaría siendo articulada desde un sector de la Fuerza del Pueblo y un sector del gobierno del PRM.

“Lo revelo porque tenemos informaciones precisas. A partir del lunes se comenzará a ver una campaña despiadada contra Gonzalo Castillo. Y hago la advertencia a la dirigencia del PLD para que no se presten a sumarse a este tipo de acciones”, sostuvo Feliz.

Recordó que Gonzalo Castillo es una figura de peso dentro del PLD, como exministro de Obras Públicas, miembro del Comité Político y excandidato presidencial.

Subrayó que, aunque Castillo no ha anunciado aspiraciones, su presencia política representa un valor importante para esa organización.

Feliz calificó la campaña como “grave” y lamentó que se utilicen recursos despectivos en la lucha política. Además, exhortó a los actores partidarios a apostar por una “sana participación democrática”, en lugar de recurrir a ataques y campañas negativas.

Finalmente, el comunicador insistió en que su deber es alertar al país y al PLD sobre esta situación:

“Hace un año y medio hice la misma advertencia cuando se intentó algo parecido contra Abel Martínez. Hoy lo hago por Gonzalo Castillo y lo haré por cualquier dirigente del PLD, porque la democracia se fortalece con participación, no con destrucción”.