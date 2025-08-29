Actualidad Política

Joselito Feliz advierte sobre «campaña» de descrédito contra Gonzalo Castillo

Por
Gonzalo Castillo es una figura de peso dentro del PLD, como exministro de Obras Públicas, miembro del Comité Político.

Santo Domingo.– El comunicador Joselito Feliz reveló que a partir del próximo lunes se pondrá en marcha una campaña “feroz y despiadada” contra el dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo.

Durante su comentario en el programa radial El Gobierno de la Tarde de la Z 101 FM, Feliz explicó que la ofensiva mediática ya inició de manera sutil desde hace dos días, y que busca desacreditar al excandidato presidencial del PLD a través de “tendencias negativas, memes, comentarios y todo tipo de ataques en redes sociales”.

El comunicador afirmó que esta estrategia estaría siendo articulada desde un sector de la Fuerza del Pueblo y un sector del gobierno del PRM.

“Lo revelo porque tenemos informaciones precisas. A partir del lunes se comenzará a ver una campaña despiadada contra Gonzalo Castillo. Y hago la advertencia a la dirigencia del PLD para que no se presten a sumarse a este tipo de acciones”, sostuvo Feliz.

Recordó que Gonzalo Castillo es una figura de peso dentro del PLD, como exministro de Obras Públicas, miembro del Comité Político y excandidato presidencial.

Subrayó que, aunque Castillo no ha anunciado aspiraciones, su presencia política representa un valor importante para esa organización.

Feliz calificó la campaña como “grave” y lamentó que se utilicen recursos despectivos en la lucha política. Además, exhortó a los actores partidarios a apostar por una “sana participación democrática”, en lugar de recurrir a ataques y campañas negativas.

Finalmente, el comunicador insistió en que su deber es alertar al país y al PLD sobre esta situación:

“Hace un año y medio hice la misma advertencia cuando se intentó algo parecido contra Abel Martínez. Hoy lo hago por Gonzalo Castillo y lo haré por cualquier dirigente del PLD, porque la democracia se fortalece con participación, no con destrucción”.

