Gonzalo Castillo anunciará aspiraciones presidenciales en los próximos días, confirma vocero del PLD

Santo Domingo, R.D. – El vocero de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la Cámara de Diputados, Gustavo Sánchez, confirmó este miércoles que el dirigente político Gonzalo Castillo anunciará en los próximos días sus aspiraciones presidenciales de cara a las elecciones de 2028.

La información fue revelada en una primicia del Listín Diario, donde Sánchez aseguró que Castillo ya tomó la decisión de presentarse como precandidato presidencial dentro del partido morado.

“Confirmo que el compañero Gonzalo Castillo aceptó presentarse como aspirante a una candidatura presidencial del PLD”, declaró el legislador, quien además adelantó que será el director de campaña del exministro de Obras Públicas.

Castillo, quien fue candidato presidencial en las elecciones de 2020, reaparece así en el escenario político tras varios meses de mantener un perfil bajo dentro de la organización. Su confirmación de aspiraciones promete reactivar la dinámica interna del PLD de cara al próximo proceso electoral.