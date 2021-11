Advierten sobre complicaciones niños afectados por covid-19

SANTIAGO.-La presidenta de la Sociedad de Neumología del Norte (NeumoNorte) doctora Anandy Mallol advirtió sobre las complicaciones de salud en niños contagiados de covid-19 y el aumento de las hospitalizaciones con mayor gravedad en los síntomas y en la evolución de los mismos.



Mallol sugirió a los padres a tener mayor cuidado y tomar las medidas preventivas necesarias, por lo que recomendó mantener el uso de las mascarillas. Recordó que los niños llevan el contagio a los abuelos y a los padres.



Precisó la experta en neumología que en la clínica donde labora en esta ciudad, en lo que lleva de pandemia han tenido 88 pacientes pediátricos de los cuales dos han llegado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), sin mortalidad hasta el momento.



»En la población infantil nos ha sorprendido bastante en un punto porque era esperado y que iba a aumentar por la apertura escolar pero que está pasando con la población infantil, los niños que podríamos manejar ambulatorio con muy poca gravedad ahora tenemos un aumento en la hospitalización de los niños con mayor gravedad en los síntomas y en la evolución de los mismos» señaló la neumóloga internista.



La doctora Anandy Mallol reconoció que la vacuna contra el covid-19 ha ofrecido un perfil de seguridad bastante bueno a la población inoculada.



»Pero no podemos olvidar que la mascarilla no se puede quitar, independientemente de la vacuna porque ante la vacuna ha permitido que la evolución sea mucho mejor de que el paciente no llegue a gravedad, realmente la positividad está muy muy alta a pesar de la vacuna» precisó Mallol.



Será este lunes que el Ministerio de Salud Pública sostendrá una reunión con el Colegio Médico Dominicano (CMD) y representantes de las diversas sociedades médicas especializadas donde analizarán y discutirán los datos y estudios internacionales que validan el uso de vacunas en menores a partir de los 5 años.