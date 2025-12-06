Santo Domingo.-La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Academia de Ciencias ratificaron este sábado que las “especies invasoras” que pretende introducir al país el Parque Zoológico Nacional representan un “grave peligro” porque, en Puerto Rico, se han convertido en “serias plagas” que están invadiendo ecosistemas naturales, escapando al control de las autoridades y afectando gravemente la biodiversidad de esa nación.

Luis Carvajal, coordinador de la Comisión Ambiental de la UASD y Milcíades Mejía, de la Academia de Ciencias, precisaron que “en Puerto Rico estas especies están siendo actualmente atrapadas y retiradas por las autoridades ambientales”.

En un documento de prensa conjunto, indicaron que las autoridades puertorriqueñas están incautando esos animales a personas que las usan como mascotas y muchos ciudadanos las entregan voluntariamente debido a su rápida reproducción.

Puerto Rico alarmó

“Estas acciones demandan cuantiosos recursos económicos y humanos”, expresaron Carvajal y Mejía.

En octubre de este año, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) de Puerto Rico, informó que coordinaba el traslado de especies exóticas ilegales desde ese país al Parque Zoológico dominicano.

«El Parque Zoológico Nacional envió este mes una solicitud formal al DRNA para el traslado a dicho lugar de estas especies, que incluyen culebras, serpientes, monos rhesus y caimanes”, informó la entidad puertorriqueña a los medios de comunicación de su país.

Posteriormente, el Zoológico Nacional (Zoodom) desmintió que esté gestionando la importación de serpientes venenosas procedentes de un centro de rescate de fauna exótica en Puerto Rico.

En un comunicado, el Zoodom precisó que las especies solicitadas son caimanes, pericos cuello anillado y monos rhesus.

Sigue la denuncia

Milcíades Mejía

No obstante, Carvajal y Mejía reiteraron que “esas especies han escapado a la vida silvestre, donde se han reproducido desproporcionadamente, convirtiéndose en una amenaza para las especies nativas y endémicas, la salud humana, la fauna local e incluso la agricultura”.

“Si estas especies llegan a escapar al medio natural en nuestro país, corremos la misma suerte que Puerto Rico”, advirtieron.

Expresaron que el argumento de que las culebras no son venenosas es irrelevante porque el verdadero problema consiste en que las especies solicitadas son invasoras y representan un riesgo ecológico para República Dominicana.

Carvajal y Mejía indicaron que buscan prevenir que esas especies escapen del Zoológico Nacional y se establezcan en los ecosistemas dominicanos, reproduciendo el grave escenario ya experimentado en Puerto Rico.