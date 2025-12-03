Santo Domingo. — El Parque Zoológico Nacional aclaró este miércoles que es falsa y malintencionada la versión que circula en redes sociales sobre la supuesta importación de serpientes venenosas desde Puerto Rico como parte de una donación.

La institución enfatizó que “en ningún momento se han incluido serpientes venenosas, las cuales no existen en la vecina isla”, y que esta desinformación afecta la imagen de Puerto Rico como territorio libre de fauna peligrosa.

El Zoológico explicó que las únicas especies solicitadas al centro puertorriqueño de rescate de fauna exótica son caimanes, pericos cuello anillado y monos rhesus.

Sobre estos últimos, precisó que no existe en Puerto Rico ningún caso documentado de transmisión de herpes hacia humanos, y que los animales fueron incautados únicamente porque eran usados para fotografías con turistas en parques.

La entidad indicó que actualmente se encuentra en el proceso formal para obtener el permiso zoosanitario de la Dirección General de Ganadería y la autorización de no objeción del Ministerio de Medio Ambiente, requisitos indispensables para introducir cualquier especie animal al territorio nacional.