Santo Domingo.-El Gobierno dominicano, a través de la Embajada de la República Dominicana en Jamaica, coordina la asistencia para los dominicanos residentes en Montego Bay afectados por el paso del huracán Melissa.

Las acciones son encabezadas por el canciller Roberto Álvarez, por instrucciones del presidente Luis Abinader, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex).

Tras realizar un levantamiento en la zona, el embajador Manuel Antonio Durán constató que no se han reportado dominicanos heridos ni fallecidos, aunque algunos sufrieron daños en sus viviendas y pérdida de ajuares debido a las lluvias y fuertes vientos.

El Mirex destacó que, en lo adelante, la Embajada dominicana coordinará el traslado de ayuda con el apoyo del Ministerio de Defensa, en cumplimiento del primer eje de la política exterior del país, que establece la protección de los nacionales residentes en el extranjero.

La Embajada reiteró su compromiso de mantener comunicación constante con las autoridades locales, los organismos de socorro y la comunidad dominicana en Jamaica, con el propósito de salvaguardar su integridad y bienestar ante cualquier eventualidad.