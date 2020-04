Afirma RD no se beneficia de bajos precios del petróleo

- Publicidad -

República Dominicana no se ha beneficiado de los bajos precios que registra en los últimos días el precio del petróleo en los mercados internacionales, por no contar con depósitos disponibles.

El presidente de Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), Félix Jiménez (Felucho), informó que esa institución tiene en depósito unos 500 mil barriles de petróleo y que no tiene más depósitos disponibles.

“La Refinería tiene en Nizao quinientos mil barriles que es el tope que tenemos nosotros de depósito para poder almacenar, el crudo lo hemos comprado a otro precio, nosotros pudiéramos haber podido aprovechar estas circunstancias con precios que estuvieran hasta regalando”, explicó.

Refirió que en todas las refinerías del mundo hacen porcentajes específicos de cada derivado del procesamiento del crudo.

El precio del barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, registró ayer el desplome más grande de su historia de -37,63 dolares. Los contratos de futuros de petróleo para entrega en mayo han llegado a situarse en los -1,9 centavos por barril, frente a los 18,27 dólares en los que llegó a cerrar el pasado viernes.

«Los futuros del WTI de mayo están experimentando ventas masivas, ya que expiran mañana. Todos los inversores que no quieran entrega física necesitan vender el contrato de mayo antes de su vencimiento. Además, no hay compradores físicos para este contrato ya que las capacidades de almacenamiento en EE. UU. han alcanzado su máximo», explica el gestor de Vontobel AM, Michel Salden.

Según economistas, los impuestos que paga el país, impiden que la gasolina aquí se venda a menos de 100 pesos aunque esté casi regalada.