Afirma TC ha realizado ejercicio responsable de independencia

NUEVA YORK.- El presidente del Tribunal Constitucional (TC) de la RD, Milton Ray Guevara, sostuvo durante participación este jueves en el XXVIII Congreso Mundial de Derecho (World Law Congress -WLC), en la sede de las Naciones Unidas, que ese órgano judicial ha realizado un ejercicio responsable de independencia en el país.

“Si cada juez no es independiente, el Tribunal no puede serlo. El TC no recibe órdenes ni acepta presiones de los poderes públicos nacionales ni de organismos internacionales ni de gobiernos extranjeros. Ha adquirido la madurez para tener una visión de Estado cuando así lo requiere el interés nacional”, expuso.

El Congreso, cuyo objetivo es debatir sobre el Estado de derecho, y cómo este afecta a las naciones, se realiza con la participación de más de 200 líderes mundiales, incluidos jefes de Estado, autoridades, jueces, legisladores, académicos, abogados, activistas, estudiantes y profesionales afines.

También te podría interesar: Interponen acción de inconstitucionalidad a ley otorga la fuerza pública a MP

Durante su intervención, titulada «La independencia del juez constitucional» como panelista en la mesa sobre “Independencia judicial», en la que compartió con juristas y académicos de varios países, el magistrado Guevara aseguró que el TC no cede ante acciones de grupos de interés u organizaciones o sectores privados.

Señaló que esta es la mayor garantía para el pueblo dominicano de que los jueces de este tribunal no se prestan para el falseamiento del Estado de derecho “ni para traicionar nuestro juramento de hacer respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución, garantizar su supremacía y proteger los derechos fundamentales”.

Destacó que, en el caso dominicano, los poderes públicos, de manera general, han sido respetuosos del TC, y espera que así continúe. Asimismo, precisó que la independencia del juez constitucional estará garantizada por su sometimiento a la Constitución, ya que ni el TC ni ningún magistrado están por encima de la carta magna, a la que definió como un mecanismo de limitación del poder de los gobernantes.

Precisó que las 6,680 sentencias pronunciadas hasta el momento por el TC han generado una jurisprudencia en favor de los ciudadanos; sin embargo, agregó que la inejecución de las mismas es un flagrante atentado a la independencia de esta alta corte.

Añadió que las restricciones presupuestarias y las represalias políticas también constituyen atentados a la independencia de los jueces, así como las campañas de descrédito realizadas a través de las redes sociales por grupos que tienen algún interés, por organismos del Estado o por grupos privados en contra de las decisiones, y la fabricación de expedientes contra jueces por razones político-partidarias.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Henry Molina, encabeza la delegación de la RD que participa en dicho Congreso.

La delegación cuenta también entre sus miembros destacados con la embajadora dominicana en Washington, Sonia Guzmán, en representación del gobierno dominicano, así como jueces de las Cortes de Apelación.

Este jueves fue la clausura del evento. Para este viernes los jueces dominicanos sostendrán un encuentro con la comunidad quisqueyana, a partir de las 8:00 de la noche, en el restaurant “Jalao”, en “Radio Hotel”, ubicado en la avenida Ámsterdam, entre las calles 180 y 181, en el Alto Manhattan.