Santo Domingo.- La Administradora de Fondos de Pensiones (AFP Atlántico) reconoció el trabajo de las mujeres en el desarrollo y estabilidad de las empresas como emprendedoras.

Los directivos de la entidad hablaron al reconocer destacadas mujeres dominicanas durante un evento denominado “SuperPoderosas”, una iniciativa que resalta el liderazgo femenino y el impacto positivo de la mujer en distintos ámbitos profesionales y sociales de la República Dominicana.

El reconocimiento se llevó a cabo como parte de esta iniciativa que busca motivar y visibilizar el liderazgo femenino que emerge y se desarrolla en distintos sectores de la sociedad.

En el evento se reconocieron varias mujeres entre ellas Thais Herrera, montañista dominicana reconocida por sus expediciones y desafíos de alto nivel; María Marte, reconocida chef dominicana con trayectoria internacional; y Katherine Motyka, CEO de la plataforma solidaria Jompéame.

La actividad tuvo lugar en el restaurante Victoria by PorterHouse, donde también fueron reconocidas Cibeles Cheng de Besonias, fundadora de la Fundación St. Jude; Thais Herrera, montañista dominicana que ha representado al país en importantes retos internacionales; y Ashley Morales Cartagena, vicepresidenta del Instituto de Ingeniería Sísmica de los Estados Unidos.

Asimismo, como parte de esta iniciativa, AFP Atlántico reconoció a cinco mujeres cuyas historias reflejan esfuerzo, crecimiento profesional y compromiso con su desarrollo personal. Las homenajeadas fueron Rosa Neris Báez García, Flabia María Berroa Tineo, Susana Doñe Corporán, Jacoba Frías López y Rosa María Moreta Feliz de Almonte.

En representación de la institución, Alejandra Castillo, miembro del Consejo de AFP Atlántico, destacó la importancia de visibilizar historias que inspiran a otras mujeres y a las nuevas generaciones.