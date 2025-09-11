Distrito Nacional.– La justicia dominicana impuso una condena de 10 años de cárcel a Omayra Antonia Lugo Cruz, acusada de abusar sexualmente de una niña de cuatro años en el sector Las Flores de Cristo Rey.

El caso tomó un desenlace trágico luego de que, tras la denuncia, la madre de la víctima —hermana de la imputada— se quitara la vida junto a la menor en agosto de 2024.

Condenan a 10 años de prisión

El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, compuesto por las juezas Arlín Ventura, Leticia Martínez y Milagros Ramírez, aceptó la solicitud del Ministerio Público, que aplicó los artículos 332.1 del Código Penal y 396, literales B y C, de la Ley 136-03, que protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Mujeres

Los fiscales Eduardo Velásquez, Carlenny Camilo y Cinthia Bonetti aportaron pruebas digitales extraídas de celulares y una memoria USB que documentaban el abuso, incluyendo videos y audios de los hechos.

La procesada cumplirá su condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Mujeres, en la provincia San Cristóbal, garantizando la aplicación de la ley y la protección de los derechos de los menores.