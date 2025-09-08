Aguaceros continuarán al menos hasta el miércoles

Santo Domingo, R.D. – El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió este lunes una alerta verde para nueve provincias del país, ante la continuidad de aguaceros moderados a fuertes provocados por la incidencia de una vaguada, que permanecerá afectando el territorio nacional hasta el miércoles.

Las provincias bajo alerta verde por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas, son:

Provincias en Alerta:

Sur: Elías Piña, San Juan, San José de Ocoa

Norte: Dajabón, Puerto Plata, Valverde, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel

De acuerdo al Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), se espera que la vaguada se ubique este martes sobre la porción oriental de Cuba. No obstante, los remanentes de humedad continuarán generando precipitaciones en varias regiones del país.

Aguaceros:

Litoral Sur: San Cristóbal, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, Santo Domingo, Peravia, Barahona y Pedernales

Región Este: Monte Plata, Hato Mayor y El Seibo

Recomendaciones a la población:

Indomet exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los boletines meteorológicos oficiales y seguir las orientaciones de los organismos de emergencia para prevenir situaciones de riesgo.