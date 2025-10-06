Santo Domingo.- Una vaguada se combinará con una onda tropical para provocar aguaceros este martes en algunas provincias del país, mientras el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que mantiene bajo vigilancia una zona de aguaceros localizada al oeste de Cabo Verde, en África.

Los aguaceros se registrarán principalmente sobre provincias de las regiones noreste, sureste, Cordillera Central, Zona Fronteriza y el Valle del Cibao, acompañados de tronadas y ráfagas de viento en ocasiones.

Precaución por oleaje anormal en la costa Atlántica

Meteorología también advirtió sobre condiciones de oleaje anormal en la costa Atlántica dominicana, donde podría producirse penetración del mar en algunas comunidades costeras.

Las autoridades recomiendan a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto y seguir las actualizaciones meteorológicas.

Indomet vigila posible depresión tropical

Además, el Indomet se mantiene vigilando una zona de aguaceros con alta probabilidad de convertirse en depresión tropical en las próximas horas.

De acuerdo con la trayectoria proyectada por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH), dicho sistema pasará al norte de Puerto Rico, sin representar por el momento una amenaza directa para la República Dominicana.