Santo Domingo. – El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó este lunes a nueve las provincias en alerta verde, debido a la incidencia de una vaguada en los niveles medios y altos de la troposfera, que provocará aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas en distintas zonas del país.

De acuerdo con el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), aunque durante la mañana se observó un cielo poco nuboso en gran parte del territorio nacional, las condiciones cambiarán durante la tarde y primeras horas de la noche.

Las provincias en alerta verde son: Santiago, San Juan, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Puerto Plata, Dajabón, Elías Piña y Valverde.

Puedes leer: COE coloca cinco provincias dominicanas en «alerta verde» por posibles inundaciones

El pronóstico indica que los fenómenos atmosféricos se concentrarán especialmente sobre las regiones Norte, Noroeste, Cordillera Central y zona fronteriza, mientras que en provincias como La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, San Pedro de Macorís y el Gran Santo Domingo se esperan aguaceros locales con tronadas aisladas de menor intensidad.

El COE exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y tomar las medidas de precaución necesarias, ante la posibilidad de inundaciones urbanas, así como crecidas de ríos, arroyos y cañadas.