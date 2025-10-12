Santo Domingo.- El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) colocó dos provincias en alerta verde, más el distrito Nacional, debido al pronóstico de que los aguaceros continuarán al menos hasta este martes, debido a la presencia de una vaguada ubicada sobre la isla.

Mientras, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que los aguaceros tendrán mayor incidencia en poblaciones ubicadas en el litoral caribeño, entre ellas La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Santo Domingo, Azua, Peravia y Barahona.

Además, se esperan precipitaciones sobre El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, San José de Ocoa, San Juan, Elías Piña, Independencia, más el Distrito Nacional, de acuerdo al informe.

Durante las primeras horas de la mañana del domingo, 12 de octubre, se registraron fuertes aguaceros en sectores del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, provocando inundaciones urbanas.