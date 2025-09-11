Santo Domingo.- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó, la tarde del jueves, que se mantiene atenta a la evolución de una onda tropical que se prevé emergerá desde el desierto del Sahara en los próximos días.

Dicho sistema presenta un potencial de 30% para desarrollarse en los próximos siete días y que cuando penetre al Atlántico, por el sur del Archipiélago de Cabo Verde, podría encontrar condiciones para su desarrollo.

Asimismo, Meteorología pronosticó que una vaguada provocará aguaceros moderados este viernes en algunas provincias dominicanas.

Los aguaceros se registrarán sobre las provincias El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, La Vega, Santiago de los Caballeros, San Juan, Azua, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, Independencia, Valverde, Puerto Plata y Elías Piña.

,