Santo Domingo.– La interacción de una vaguada con el viento predominante del este/noreste provocará aumentos nubosos acompañados de aguaceros aislados y pasajeros desde la mañana de este sábado en varias provincias del país.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las precipitaciones afectarán, principalmente, a La Altagracia, Hato Mayor, Samaná y María Trinidad Sánchez, entre otras localidades.

Para horas de la tarde, Indomet indicó que los aguaceros serán más frecuentes e intensos, con posibles tronadas y ráfagas de viento aisladas en las provincias mencionadas, extendiéndose además hacia comunidades de Monte Plata, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Sánchez Ramírez y Azua, entre otras cercanas.

Asimismo, en la costa atlántica, Meteorología recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución y evitar internarse mar adentro, debido a oleaje y viento anormal. En la costa caribeña, las condiciones marítimas se mantendrán normales.

Indomet informó que las temperaturas continuarán agradables, especialmente durante la noche y la madrugada, propias de la época del año, siendo frescas en zonas montañosas y valles del interior del país, donde también podrían presentarse densas nieblas y neblinas.