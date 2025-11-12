Santo Domingo.– El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que para este jueves el país presentará un escenario mixto de nubes dispersas, sol y chubascos aislados en varias provincias, debido al arrastre de humedad por el viento del este/noreste y los efectos de una vaguada prefrontal.

Durante las horas matutinas, las lluvias más probables se concentrarán hacia la zona costera del noreste y este, especialmente en La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Duarte y Hermanas Mirabal, donde se prevén chubascos dispersos de corta duración.

En la tarde, el viento y la orografía favorecerán el desarrollo de aguaceros moderados en puntos del centro y suroeste del país, incluyendo San Pedro de Macorís, Monte Plata, Santo Domingo, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Dajabón y Monte Cristi, acompañados de ráfagas de viento ocasionales.

Condiciones marítimas y temperaturas

El Indomet recomendó a los operadores de pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución en la costa atlántica, donde se prevén olas anormales y vientos moderados, evitando aventurarse mar adentro. Condiciones similares podrían presentarse en el litoral suroeste, particularmente en Pedernales, debido al oleaje agitado en mar abierto.

Las temperaturas se mantendrán frescas durante la noche y primeras horas de la mañana, especialmente en zonas montañosas, mientras que en el día predominará un ambiente cálido, suavizado por la acción del viento.

Situación actual

Durante la noche de este miércoles, aún se observan chubascos locales en provincias como San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Vega, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, San José de Ocoa, Santiago y Peravia, los cuales tenderán a disminuir de forma gradual.

El Indomet adelantó que para el fin de semana se espera un patrón de tiempo más estable, con menores probabilidades de lluvias significativas, aunque no se descartan lloviznas pasajeras hacia la región norte y noreste por el arrastre del viento.