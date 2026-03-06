Santo Domingo. – El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que el país enfrentará un viernes con agua. Una combinación entre una vaguada y el viento del este provocará lluvias desde temprano, intensificándose durante la tarde en gran parte del territorio nacional.

Mañana

Chubascos en el Gran Santo Domingo, La Altagracia, El Seibo, Samaná y San Cristóbal.

Tarde

Los aguaceros serán más fuertes y vendrán con tronadas y ráfagas de viento en provincias como Santiago, La Vega, San Juan, Elías Piña y zonas del Cibao.

Noche: Persistirán lluvias aisladas en la costa Atlántica.

Restricción

Indomet mantiene la restricción total para embarcaciones pequeñas y medianas en ambas costas (Atlántica y Caribeña) debido a vientos fuertes y oleaje peligroso. Se recomienda permanecer en puerto.