SANTO DOMINGO.- Las Águilas Cibaeñas disfrutan de su mejor inicio de temporada en los últimos años del béisbol profesional dominicano, consolidándose como el equipo más dominante del campeonato.

El conjunto aguilucho encabeza la tabla de posiciones con una marca de nueve victorias y una derrota (9-1), siendo además el mejor equipo como local, con récord perfecto de 5-0, y mostrando gran consistencia como visitante (4-1).

La tropa de Santiago de los Caballeros, dirigida por Luis Urueta, atraviesa una racha de siete triunfos consecutivos, liderando la liga en bateo colectivo con promedio de .297 y ocupando el segundo lugar en pitcheo, con efectividad de 3.86.

En los primeros encuentros del torneo, las Águilas han exhibido un juego agresivo, fundamentado no solo en su bateo de poder, sino también en un sólido corrido de bases que les ha permitido capitalizar oportunidades clave.

Sin embargo, el conjunto amarillo tiene un aspecto por mejorar: la defensa, ya que ha cometido doce errores en diez partidos.

Las cuyayas buscan su corona número 23 en la pelota invernal dominicana, un logro que no alcanzan desde la temporada 2020-2021.

El Licey, su eterno rival, continúa siendo el equipo con más campeonatos en la historia del béisbol local, con 24 títulos.