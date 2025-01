Durante la serie regular las Águilas Cibaeñas tuvieron un inicio parecido al que registran hoy día en el round robin y en esa ocasión pudieron recuperarse para escalar en tabla de posiciones y avanzar a la siguiente ronda.

La situación del 1-6 que presentan las Águilas ahora no les permite mucho margen de error para corregir y ajustar los fallos que los mantiene a cuatro partidos del primer lugar, que ocupan los Tigres del Licey y a tres de segundo puesto, que comparten Leones del Escogido y Estrellas.

A diferencia de lo ocurrido en la regular, donde tuvieron más de la mitad de la temporada para ajustarse, es que ahora el desbalance negativo que están presentando tendrán que corregirlo en un espacio de 11 juegos, lo que para muchos entendidos en la materia es “muy cuesta arriba revertir”, ya que el mayor problema que presentan las Águilas está en su ofensiva.

El bateo situacional les ha fallado, ya que con con corredores en posición anotadora batean .161 y con hombres en circulación .168.

Con el récord que presentan las Águilas se ven obligadas a ganar al menos 9 de los partidos restantes para aspirar a un posible juego decisivo.

No se puede asegurar que las cuyayas se quedarán fuera de la pelea, porque la pelota es un deporte de rachas.

Juegos de hoy

Estrellas vs. Licey

7:30 p. m. Estadio Quisqueya

Escogido vs. Águilas

7:30 p. m. Estadio Cibao

Juegos de mañana

Licey vs. Escogido

4:00 p. m. Estadio Quisqueya

Águilas vs. Estrellas

7:30 p. m. Estadio Tetelo Vargas

Posiciones

Equipos G P Dif Rach.

Licey 5 2 0.0 G-1

Escogido 4 3 1.0 G-2

Estrellas 4 3 1.0 P-1