Agustín Ramírez será el catcher contra Israel

El joven dominicano Agustín Ramírez cumplirá un sueño como profesional este lunes cuando salga como titular en la receptoría dominicana en el encuentro contra Israel del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Hará batería con Brayan Bello quien será el lanzador abridor del partido que inicia a las 12:00 del mediodía.

Albert Pujols señaló que tomó la decisión tras el partido de fogueo en República Dominicana contra los Tigres de Detroit, en el cual ambos trabajaron juntos.

“Me gusta el match de Agustín y Bello. Es un juego de día y tenemos un buen chance contra Israel”.

El receptor Austin Wells quien conectó jonrón bestial el día de ayer contra Países Bajos tendrá su primer descanso del torneo.