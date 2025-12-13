AEROPUERTO LAS AMÉRICAS.– Las autoridades aeroportuarias y la empresa Aerodom esperan la llegada de más de medio millón de pasajeros durante el mes de diciembre por el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), con motivo de las festividades de Nochebuena y Año Nuevo.

Luis José López, vocero de Aerodom, informó que, de acuerdo con el comportamiento del flujo de viajeros, este año superará ampliamente las cifras registradas en diciembre del año pasado, cuando se alcanzaron más de 470 mil pasajeros.

“Es considerable el desplazamiento diario de pasajeros que arriban al Aeropuerto de Las Américas, por lo que hemos proyectado que estaremos recibiendo más de 500 mil viajeros durante este mes de diciembre, con motivo de las fiestas navideñas y la llegada del año 2026”, expresó el funcionario.

Indicó que los vuelos de las distintas líneas aéreas están arribando repletos de viajeros desde múltiples naciones, especialmente dominicanos residentes en el exterior, quienes aprovechan las facilidades otorgadas por el Gobierno que les permiten traer artículos y regalos por un monto de hasta 5,500 dólares.

Un gran porcentaje de los dominicanos procede de Nueva York, Miami, Orlando, Boston, Atlanta y Filadelfia, así como de Puerto Rico, Francia, España, Italia, Alemania, Suiza, Portugal y otras naciones europeas.

Asimismo, otros criollos arriban desde Chile, Argentina, Panamá, Colombia, Guatemala, Las Bahamas, Saint Thomas, Martinica, entre otras islas del Caribe, donde residen miles de dominicanos dedicados a diversas actividades productivas.

Los dominicanos que llegan al AILA arriban cargados de equipajes, trayendo ropa, calzado, perfumes y otros artículos, aprovechando la disposición gubernamental que permite importar mercancías por hasta 5,500 dólares libres de impuestos.

No obstante, algunos dominicanos llegan con pocas maletas, alegando que desconocían la disposición oficial que otorga estas facilidades navideñas a quienes tienen seis meses o más sin visitar el país.

Las facilidades navideñas, que también incluyen los envíos a través de compañías de transporte de carga, son aplicadas estrictamente por los funcionarios y empleados de la Dirección General de Aduanas (DGA).