Air Caraïbes inaugura nueva ruta aérea entre París y Samaná, en la República Dominicana

Santo Domingo.- Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) anunció este martes el inicio de una nueva ruta sin escalas entre París-Orly y Samaná (República Dominicana, noreste) ofrecida por la aerolínea francesa Air Caraïbes.

El vuelo inaugural llegó a la República Dominicana este lunes. Durante la temporada de invierno, Air Caraïbes operará hasta dos vuelos semanales desde París hacia Samaná, los lunes y sábados.

¿Qué declararon las autoridades?

El trayecto de regreso desde Samaná a París se realizará vía Santo Domingo, lo que permitirá a «los pasajeros descubrir distintas facetas del país y abre la posibilidad de realizar itinerarios multidestino, combinando varias ciudades dominicanas en un mismo viaje», indicó Aerodom en un comunicado de prensa.

«La llegada de Air Caraïbes a Samaná representa un paso clave para continuar posicionando a la región como un destino turístico premium y altamente conectado. Air Caraïbes es, en efecto, la primera aerolínea regular en operar hacia Samaná desde hace varios años», señaló la directora Comercial de Aerodom, Alexandra Malvezin.

Por su parte el director comercial de Air Caraïbes, Hugues Heddebault, destacó que con esta nueva ruta su compañía continua su misión de «ser más que una aerolínea, un verdadero vínculo entre Francia y el Caribe».

Antecedentes generales

La apertura de una nueva ruta aérea entre París y Samaná se enmarca en los esfuerzos sostenidos de la República Dominicana por diversificar su conectividad internacional y fortalecer destinos turísticos más allá de los polos tradicionales.

Samaná, reconocida por su oferta de naturaleza, playas y turismo sostenible, ha sido identificada en los últimos años como una región con alto potencial para atraer visitantes europeos interesados en experiencias diferenciadas y de alto valor.

Históricamente, la conectividad aérea directa hacia Samaná ha sido limitada, con predominio de vuelos chárter o estacionales, lo que redujo su presencia en mercados emisores clave como Francia.

Esta situación motivó a las autoridades aeroportuarias y al sector turístico a impulsar alianzas con aerolíneas internacionales que facilitaran un acceso más estable y regular a la región.

Air Caraïbes inaugura nueva ruta

En ese contexto, Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) ha venido desarrollando una estrategia orientada a ampliar rutas, atraer nuevas aerolíneas y mejorar la competitividad de los aeropuertos bajo su administración, con el objetivo de apoyar el crecimiento del turismo y la economía local.

La conectividad con Europa, y en particular con Francia, resulta estratégica por el interés histórico de ese mercado en el Caribe y su aporte al turismo de larga estancia.

Por su parte, Air Caraïbes ha consolidado su posicionamiento como una aerolínea enfocada en conectar Francia con destinos del Caribe, apostando por rutas que refuercen los vínculos culturales, turísticos y económicos entre ambas regiones.

La incorporación de Samaná a su red responde a esa visión y a la creciente demanda de destinos caribeños menos masificados, con propuestas turísticas diferenciadas.

Así, la inauguración de esta nueva ruta representa la convergencia de políticas de conectividad aérea, promoción turística y diversificación de destinos, orientadas a fortalecer la presencia de la República Dominicana en el mercado europeo y a impulsar el desarrollo turístico sostenible de Samaná.