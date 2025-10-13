La cantante Aitana, durante el concierto ofrecido en el estadio Metropolitano, en Madrid. EFE/ Juanjo Martin. / Archivo

Madrid.– La cantante española Aitana anunció este viernes en su página web parte de las fechas de su gira mundial 2026, que incluye conciertos en varias ciudades de España y Latinoamérica, aunque todavía no ha confirmado las presentaciones previstas en otros países de Europa ni en Estados Unidos.

El primera presentación será el 14 de marzo en la capital argentina, el 14 de marzo y n el marco del Festival Lollapalooza, y el 22 del mismo mes actuará en Bogotá, dentro del Festival Estéreo Picnic.

En mayo Aitana se trasladará a España para presentarse el 9 en Roquetas del Mar (Almería), el 15 en Murcia, el 22 en Valencia y el 29 en Albacete.

En junio se presentará el 5 en Sevilla, el 12 y el13 en Palma de Mllorca, el 19 en Fuengirola (Málaga) y el 26 en Avilés.

En Julio la gira le llevará el 4 a Las Palmas de Gran Canaria, el 10 Zaragoza, el 12 a Cádiz, el 18 Úbeda (Jaén) y el 22 estará en A Coruña.

En Septiembre se presentará el 4 en Barcelona, el 11 en Madrid y el 18 en Bilbao.

BARCELONA 19/07/2025.- La cantante Aitana inicia este sábado en el Estadi Olímpic de Barcelona su minigira ‘Metamorfosis Season’, en la que repasa los cuatro álbumes de su discografía, y que le llevará los días 30 y 31 de julio al Estadio Metropolitano de Madrid. EFE/ Andreu Dalmau

En Octubre regresará a Latinoamérica para esta nuevamente en Argentina el 21, y a continuación viajará a México para presentarse el 28 en Monterrey, el 30 en Guadalajara, el 31 en Querétaro.

En Noviembre seguirá en México con dos actuaciones, el 4 en Puebla, y el 6 en Ciudad de México.

La cantante catalana tenía previsto llevar también su gira mundial a Los Ángeles, Miami y Nueva York, en Estados Unidos; y en Europa, a Londres, Milán y París, sin que haya concretado las fechas para esos lugares.