Al igual que el 2022 ellos también se despidieron

Al marcharse el 2022 dejó muchas alegrías que se quedarán en nuestras mentes y corazones, pero también muchas tristezas.

El año que recien dijo adiós, se llevó consigo muchas personalidades del mundo del arte y el espectáculo, provocando pesar entre sus seguidores.

Accidentes, enfermedades pre-existentes con las cuales habían estado luchando desde hace un largo tiempo, fueron algunas de las causas de la partida de muchos, mientras que otros alzaron vuelo de manera inesperada, dejando esa amarga sensación de negación e incredulidad.

Decir adiós no es fácil, pero es la parte complicada de la vida, y este es un breve repaso de algunas de las celebridades que nos dijeron hasta luego.

Reina Isabel II

En el ámbito local, varias veces en el año, la tristeza tocó a la puerta y vistió de luto el arte dominicano con el fallecimiento de grandes glorias de la danza, el arte plástico y la música.

La bailarina Patricia Ascuasiti, falleció el miércoles 9 de marzo, tras varios días ingresada en el Hospital General Plaza de la Salud, donde fue llevada luego de ser arrollada por un vehículo en un confuso incidente.

Otra tragedia, fue la muerte del folclorista Vitico Erarte, quien fue hallado muerto con signos de violencia, el 30 de octubre, en su casa, ubicada en la ciudad de Santiago.

La soprano Ivonne Haza, murió el 6 de junio, a los 86 años. Conocida como “La Diva Dominicana”, Haza fue directora del Teatro Nacional desde 1982 hasta el 1987. Fue principal en grandes óperas y zarzuelas.

El cantante lírico dominicano Fausto Cepeda falleció a la 1:00 de la madrugada del 25 de diciembre del 2022. Cepeda, hace un tiempo luchaba contra un cáncer de próstata.

El merengue lloró la partida el 22 de junio de Musiquito. El destacado cantante de la época dorada del merengue de los años 80, falleció a los 70 años de edad, a causa de un infarto en su natal Moca.

Pablo Milanes

Otro duro golpe al referido género, lo fue la muerte del mereguero Jairo García. El artista, que era poseedor de una de las voces más icónicas de “Los Años Dorados del Merengue”, falleció también de un infarto el 25 de agosto.

Fue sepultado en el cementerio Cristo Redentor, en Santo Domingo.

A esta pérdida también se le sumó el fallecimiento de Gabriel Lantigua, conocido en el ambiente como Gaby, quien falleció en Nueva York en agosto.

Los seguidores del arte plástico, tuvieron que despedirse del artista plástico dominicano Elvis Avilés, quien presentó su primera exposición en el centro de Arte Propuesta en 1985, y desde entonces cesó hasta su muerte.

La mañana del sábado 24 de diciembre se daba a conocer la noticia del fallecimiento del artista plástico y profesor universitario dominicano Leonardo Durán, a los 65 años, quien fue merecedor de varios premios y distinciones.

El mundo lloró sus partidas

El mundo, durante todo el extinguido 2022, también lloró la partida de muchas destacadas figuras internacionales.

El cantautor cubano Pablo Milanés, quien inmortalizó canciones como Yolanda y Yo no te pido, murió el martes 22 de noviembre en Madrid, España. Tenía 79 años.

Ray Liotta

La reina Isabel II, monarca del Reino Unido, falleció el 8 de septiembre. Fue la monarca británica que más tiempo de permanencia como Jefa de Estado en la historia del Reino Unido, con 70 años en el trono.

El actor John Aniston, padre de la actriz Jennifer Aniston y conocido por su trabajo en las series “Days of Our Lives”, “Search for Tomorrow”, “The West Wing” y “Gilmore Girls”murió el 14 de noviembre.

El cantante Aaron Carter, hermano del también artista Nick Carter, integrante de la banda Backsteertboys; murió el 5 de noviembre a los 34 años. Fue encontrado muerto en su bañera.

El actor Robbie Coltrane, quien le dio vida al inolvidable guardabosques Hagrid en la saga de las películas Harry Potter, falleció en octubre de 2022 a los 72 años.

Coolio, reconocido rapero de los años 90, llegando a los primeros puestos de los raankings musicales con temas como Gangsta’s Paradise y Fantastic Voyage, murió a los 59 años.

Olivia Newton-John, la cantante y actriz que cautivó al público en la exitosa película “Grease”, junto a John Travolta, murió el 8 de agosto, a los 73 años, tras perder la batalla contra el cáncer de mama.

El presentador de televisión y actor Fernando del Solar murió el 30 de junio a los 49 años, a causa de una neumonía.

El actor estadounidense Ray Liotta falleció a los 67 años el 26 de mayo. Era famoso por su papel de Henry Hill en la película de 1990 “Goodfellas”, de Martin Scorsese, así como por el personaje Shoeless Joe Jackson, en “Field of Dreams”.

La actriz colombiana Dora Cadavid, reconocida por su papel como la querida y cariñosa “Inesita” en la famosa telenovela “Yo soy Betty, la fea”, falleció el 31 de enero, a los 84 años de edad.

Bob Saget

El cantante argentino, nacionalizado mexicano, Diego Verdaguer, falleció el jueves 27 de enero 2022 a los 70 años. Fue intérprete de éxitos como Volveré y La ladrona y compositor de Él me mintió, Mi buen corazón, de Amanda Miguel.

André Leon Talley, ex director creativo de Vogue e un ícono de la moda, murió a los 73 años, el martes 18 de enero.

El actor y comediante Bob Saget, mejor conocido como Danny Tanner en la comedia “Full House”, murió el 9 de enero a los 65 años en Orlando, Florida. Según la autopsia, murió «traumatismo craneoencefálico cerrado».

Kirstie Alley, actriz, de 71 años, falleció el 5 de diciembre. Fue conocida por sus papeles en Star Trek II y North and South. Alley obtuvo ocho nominaciones al premio Emmy y dos victorias.

El comediante Gilbert Gottfried murió a los 67 años, el 12 de abril del 2022, por una arritmia cardíaca causada por una distrofia miotónica tipo dos.

Recientemente, el deporte se vistió de negro al conocer la triste noticia del fallecimiento de Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, considerado a nivel mundial como uno de los mejores futbolistas de la historia del referido deporte.

Pelé falleció el 29 de diciembre de 2022, tras librar una batalla contra el cáncer de colon. El exfutbolista, que llevaba un mes recluido en el hospital Albert Einstein de Sao Paulo, tenía 82 años.