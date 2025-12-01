Lima.- Al menos doce personas murieron y unas 57 permanecen desaparecidas después de que dos embarcaciones fluviales se hundieran este lunes en el puerto peruano de Iparia, en la región amazónica de Ucayali, debido a un deslizamiento de tierra, según los primeros reportes policiales.

La agencia estatal Andina informó que unidades de rescate de la Policía Nacional del Perú (PNP) partieron desde el aeropuerto de Pucallpa, capital de Ucayali, con destino a Iparia para asistir a los pasajeros afectados, así como también equipos de rescate de la Marina de Guerra.

Medios locales detallaron que un deslizamiento de tierra en el puerto de la localidad de Iparia provocó que dos embarcaciones que se encontraban realizando una parada en el propio Río Ucayali se hundieran alrededor de las 5:00 hora local (10:00 GMT).Noticias relacionadas

Quizas te interese: Jueza de inmigración despedida demanda al Gobierno Trump por discriminación

Cifras oficiales

Además, la Región Policial Ucayali señaló a Andina que además de las 12 víctimas mortales, entre las que hay varios niños según imágenes difundidas en redes sociales, las autoridades buscan a 57 personas.

El Ministerio de Salud informó por su parte que ha atendido a 20 heridos, de los cuales cuatro permanecen hospitalizados y dos son niños, y las unidades de rescate encontraron con vida a 18 personas.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) indicó en redes sociales que el deslizamiento se produjo por la erosión de la ribera del río Ucayali y agregó que pidieron el apoyo de la Marina de Guerra «para las acciones de búsqueda y rescate».

Según los primeros reportes, una de las embarcaciones, de nombre Rápido Oriente, quedó completamente sumergida, mientras que la embarcación Deo Rigo, que transportaba unos 100 pasajeros de diferentes comunidades amazónicas también sufrió graves daños a causa del derrumbe.

Incremento de incidentes

La región amazónica de Ucayali, en Perú, ha registrado en los últimos años un incremento de incidentes vinculados a la erosión fluvial y la inestabilidad de sus riberas, especialmente en zonas donde las comunidades dependen del transporte por ríos navegables para movilizarse entre localidades remotas.

En este contexto, deslizamientos de tierra provocados por la saturación del suelo y el constante desgaste de las orillas del río Ucayali han generado riesgos recurrentes para embarcaciones que operan en puertos pequeños y con infraestructura limitada.

Además, las condiciones climáticas variables y el aumento del tráfico fluvial en áreas como Iparia han hecho más vulnerables a los botes de transporte comunitario, que suelen viajar con una alta concentración de pasajeros.

Estos factores han llevado a que las autoridades regionales mantengan protocolos de respuesta rápida ante emergencias fluviales, aunque los accidentes siguen ocurriendo debido a la complejidad geográfica y la dificultad de acceso a muchas zonas de la Amazonía peruana.