Albert Pujols: “Fueron muchos dolores de cabeza”

Aún queda en la memoria de algunos dominicanos, las desilusionantes eliminaciones sufridas en primera ronda durante el Clásico Mundial de Béisbol de 2023, así como en 2009.

Como una forma de evitar lo ocurrido en el pasado, el dirigente de la escuadra dominicana, Albert Pujols, anunció el martes quiénes serán los lanzadores abridores de la primera ronda y además se aseguró como dirigente, del rol qué tendrá cada jugador.

Una de las tareas que se han propuesto tanto Pujols, como Nelson Cruz, gerente general del equipo, es reunir al mejor talento disponible para ir en busca del trofeo de campeón como ocurrió en el 2013.

“Fueron muchos dolores de cabeza armando el equipo, pero al final pusimos el mejor equipo que nos va a representar en el Clásico Mundial de este año”, manifestó el capataz de la escuadra tricolor de Quisqueya.

Por tal razón, Pujols y su cuerpo de coaches han establecido que Christopher Sánchez será el encargado de abrir el primer compromiso contra Nicaragua, seguido de Luis Severino, que tendrá a su cargo abrir frente a Países Bajos; Brayan Bello hará lo propio versus Israel, y Sandy Alcántara abrirá contra Venezuela.

Dicho orden ha generado diversas opiniones, pero el capataz de los quisqueyanos explicó que luego de horas de análisis, junto al coach de pitcheo, Wellington Cepeda, se han establecido los mejores enfrentamientos.

“Después de varios estudios y hablar con Wellington estas son nuestras mejores opciones y son los mejores matchups que podemos presentar para esta primera ronda”, expresó Pujols al periodista Martín Rodríguez, de Noticias SIN.

Más temprano, en el programa radial Mañana Deportiva, Pujols señaló que al ser un torneo corto, se tiene que jugar estratégicamente y buscar la forma de avanzar a la segunda etapa.

La razón

Precisó que la opción de poner a Sánchez como cabecera de la rotación es pensando en que pueda lanzar en la segunda ronda, ya que si lo guardan contra Venezuela se corre el riesgo de tener una sola presentación del zurdo perteneciente a los Phillies de Philadelphia.

“Todo lo que hemos hecho ha sido con estrategia y no quitándole a ninguno de los muchachos lo que han hecho en Grandes Ligas”, añadió.

“No hay débiles”

Resaltó que ninguno de los rivales que tendrá el equipo dominicano es débil, por lo cual dijo que uno de los mensajes que hará entender a cada uno de sus jugadores es que “aquí todo el mundo es fuerte”, refiriéndose a que quizás algunos de los países que enfrentarán no tienen tantas superestrellas como República Dominicana.

“Hay que tratar a cada uno de esos equipos como si fuesen los mejores para evitar cualquier sorpresa”, sostuvo Pujols, quien enfatizó en lo que anteriormente ha sucedido.

Los dominicanos recuerdan las dos derrotas contra Países Bajos en el Clásico del 2009, cuando el equipo quedó eliminado en primera ronda.

De igual forma tienen fresco en sus memorias lo ocurrido en 2023, cuando se quedaron con marca de 2-2, al perder de Venezuela y Puerto Rico, para quedar fuera de la segunda ronda.

“Hemos aprendido de los pasados Clásicos y estos muchachos lo saben”, puntualizó Pujols.

Sin restricciones

Albert destacó que dentro de la plantilla dominicana no hay un jugador con limitaciones, aunque enfatizó que preservar la salud de cada uno de los jugadores es una prioridad de todo el staff técnico y gerencia de la escuadra quisqueyana.

“El deber es ganar el torneo, pero la otra responsabilidad es mandar a cada uno de esos muchachos saludables a sus organizaciones”, señaló el latino con más cuadrangulares conectados en la historia de Grandes Ligas.

Bonita experiencia

Sobre los partidos de exhibición en República Dominicana, contra los Tigres de Detroit, resaltó que será una gran experiencia la que vivirán cada uno de los jugadores dominicanos.

Un Apunte

Juan Núñez

El presidente de la Federación Dominicana de Béisbol está optimista con el desempeño que tendrán cada uno de los jugadores, y valoró positivamente el trabajo que han realizado Albert Pujols y Nelson Cruz en la conformación de la escuadra.