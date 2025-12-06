Alberto Beltrán: De vendedor de dulces a cantante

El «Negrito del Batey», Alberto Beltrán, nacido en Palo Blanco, La Romana, República Dominicana, el 5 de mayo de 1923. Cantó principalmente en los géneros de bolero, son montuno, mambo, merengue y guaracha.

Después de grabar en el país con la orquesta de René Hernández, se mudó a la ciudad de Nueva York en 1961, para trabajar con La Sonora Matancera.

Este artista apenas alcanzó la educación básica, ya que la situación económica de su familia lo obligaba a vender dulces en las calles.

A los catorce años el artista dominicano Alberto Beltrán se sintió atraído por la música y debutó como cantante amateur en la radio. Esta primera incursión artística lo llevó a tomar clases de canto.

De 1946 a 1951 perteneció a varias agrupaciones de su país, como “Brisas de Oriente”. Posteriormente, formó su propia agrupación llamada “DominicanBoys«.

Alberto Beltrán, a los 17 años, interpretaba junto a dos amigos del barrio, canciones de Daniel Santos, que era un joven puertorriqueño.

“El Negrito del Batey” se traslada a la Habana donde su música empieza a sonar en las emisoras de radio cubanas y adquiere una gran popularidad.

En 1951 emigró a Puerto Rico donde grabó el tema «El 19» con «Los Diablos del Caribe«, el grupo de Mario Hernández.

Primero viajó a Santiago y luego a la Habana, Cuba, el 15 de julio de 1954, para trabajar con la cantautora puertorriqueña Myrta Silva, en Radio Mambí.

Después, el 16 de agosto de ese mismo año, fue solicitado por la Sonora Matancera y grabó la composición Ignoro tu existencia de Rafael Pablo de la Mota y «Aunque me cueste la vida», de la inspiración del dominicano Luis Kalaff.

Ambas canciones, a ritmo de bolero, fueron grabadas en el mismo disco de 78 revoluciones por minutos (rpm).

El 16 de noviembre 1954, Alberto Beltrán, grabó el merengue » El negrito del batey» una de las canciones más conocidas del «Rey del Merengue», Joseito Mateo, compuesto por Medardo Guzmán, el disco llegó a ser un éxito por sus ventas, se convirtió en album de oro.

Ese mismo día, Beltrán también grabó los boleros «Todo me gusta de ti « del autor Cuto Esteves, «Enamorado de la inspiración» de José Balcalcer y, por segunda vez, «El 19» de Radhamés Reyes Alfau.

Para el 18 de enero de 1955, el cantante dominicano grabó sus últimas piezas musicales con la Orquesta Sonora Matancera.

Posteriormente pasó un tiempo en Caracas, Venezuela, donde dejó registros fonográficos con las orquestas “Sonora Caracas”, Los Megatones de Lucho y la Orquesta de Jesús “Chucho” Sanoja.

Contratado por el músico dominicano radicado en Venezuela, Billo Frómeta, participó en dos álbumes grabados en estudios de Cuba: “Evocación” (1956) en el que actuó como solista y “La Lisa-Maracaibo”, en el que compartió créditos con el cantante cubano Carlos Díaz.

En 1989, se juntó a Celia Cruz, Nelson Pinedo, WelfoGutiérrez, Boby Capo y muchos otros artistas más para cantar en el Central Park por los 65 años que cumplía la «Sonora Matancera», grupo con el que publicó ocho trabajos.

Alberto Beltrán era ya un hombre de vasta experiencia. Desde sus inicios se había codeado con algunos de los grandes cantantes, tras abandonar el conjunto que más fama le repercutió.

El artista dominicano Alberto Betrán, mejor conocido como «el Negrito del Batey», murió el 2 de febrero de 1997, a los 73 años de edad, en un hospital de Miami Florida, Estados Unidos, a causa de una enfermedad cerebrovascular aguda. Fue enterrado con honores en República Dominicana.

