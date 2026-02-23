Preocupación por contaminación en la Presa de Hatillo

Santo Domingo.– El senador por la provincia Sánchez Ramírez, Ricardo de los Santos, manifestó su preocupación por los recientes hallazgos de contaminación detectados en las aguas de la Presa de Hatillo, ubicada en esa demarcación.

El legislador explicó que estuvo presente durante el proceso de muestreo realizado por el Instituto de Microbiología de la UASD, junto al geólogo Osiris de León, donde se confirmó la presencia de coliformes fecales y cianobacterias, indicadores que evidencian algún tipo de contaminación en el lago.

De los Santos recordó que el embalse inició operaciones en 1984 y que, desde entonces, no se ha realizado la limpieza de la denominada “cola” de la presa, acumulando más de 40 años de sedimentos.

Asimismo, señaló que tras el cierre de Rosario Dominicana en 1992, las aguas que llegaban al lugar presentaban niveles significativos de acidez. Aunque las operaciones de Falcondo se encuentran suspendidas, advirtió que podrían existir pasivos ambientales que estén incidiendo en la situación actual.

Ante este escenario, informó que fue conformada una comisión de alto nivel, encabezada por el Ministerio de Medio Ambiente e integrada por el INDRHI, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Agricultura, la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) y otros técnicos especializados, con el objetivo de profundizar las investigaciones y determinar el origen de los distintos focos de contaminación.

El senador consideró necesario realizar estudios individualizados a todos los afluentes que desembocan en el lago, a fin de identificar qué aporta cada uno y aplicar los correctivos correspondientes.

Asimismo, anunció que en los próximos días se iniciarán trabajos de limpieza en la cola del embalse.

De los Santos reiteró su compromiso con la provincia y aseguró que supervisará personalmente los trabajos de la comisión, enfatizando la importancia de dar seguimiento continuo debido al valor estratégico de la presa para la agricultura y el abastecimiento de agua en las comunidades ubicadas aguas abajo.